Путин раскритиковал систему оформления страховых выплат медикам

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил в среду на совещании с членами правительства, что система оформления страховых выплат медикам оказалась слишком перегруженной бюрократическими проволочками, и потребовал разобраться в ситуации.

"Забюрокраченная слишком система принятия решений оказалась: 16 и более документов надо собрать человеку, чтобы получить соответствующую выплату", - подчеркнул глава государства. "Надо эту излишнюю бюрократию прекратить", - потребовал он.

Глава государства потребовал разобраться с отдельными случаями нарушений, а также обобщить возникающие проблемы и принять решение по ним либо на федеральном уровне, либо дать рекомендации регионам.

"Хорошо, Владимир Владимирович, так и сделаем", - ответила ему вице-премьер Татьяна Голикова.