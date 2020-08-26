Строительство "легкого метро" в Ростове-на-Дону начнется в 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены приступить к строительству "легкого метро" в первом полугодии 2023 года. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр транспорта области Андрей Иванов.

"До 2023 года [губернатором поручено] обеспечить проектирование строительства линий рельсового пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону, а в первом полугодии 2023 года приступить к началу строительства линий рельсового пассажирского транспорта в городе Ростове-на-Дону", - сказал Иванов, отметив, что в ближайшие годы проведут технологический и ценовой аудит строительства линий "легкого метро".

Министр транспорта области напомнил, что администрация города ведет разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2035 года. Городские власти считают, что внедрение легкорельсового метро позволит разрешить проблемы, связанные с транспортными заторами в Ростове-на-Дону, а также снизить ущерб, связанный с различными негативными аспектам работы автотранспорта.

Планы создания метро в Ростове-на-Дону

Изначально, согласно генеральному плану города, в Ростове-на-Дону планировалось построить метро, однако, как сообщили ТАСС в администрации, существующий пассажиропоток является недостаточным для строительства метрополитена в классическом виде, поэтому власти приняли решение о строительстве скоростного трамвая.

Метро в Ростове-на-Дону, городе с населением более 1,1 млн человек, планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватило средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР. Во второй раз к проекту планировали вернуться после 2010 года. В администрации Ростова-на-Дону было создано управление метро, проведены предпроектные работы на разработку первой линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. Стоимость проекта на тот момент оценивалась почти в 77 млрд рублей.