Более 1 млн россиян заинтересовались покупкой тура с кешбэком за 5 дней действия программы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 1 млн россиян проявили интерес к покупке тура по России по программе доступных путешествий, которая предусматривает возврат до 20% средств от стоимости поездки. Об этом сообщает АНО "Национальные приоритеты", анализируя результаты первых пяти дней работы программы.

"Более миллиона россиян заинтересовались возможностью приобрести тур на путешествие по стране с кешбэком до 20%. За 5 дней с момента открытия сайт программы доступных путешествий по России посетили более 1 миллиона уникальных пользователей. Общая стоимость путевок, приобретенных с момента старта программы, превысила полмиллиарда рублей", - отмечают в АНО.

Программа доступных путешествий по России стартовала 21 августа 2020 года, она продлится до 28 августа 2020 года. В этот промежуток времени россияне могут приобрести туры на путешествия по стране с кешбэком до 20%. Для этого нужно выбрать на сайте программы доступных путешествий по России - мирпутешествий.ру - подходящий тур и оплатить его картой платежной системы "Мир", зарегистрированной в одноименной программе лояльности. Возврат за оплаченное путешествие начисляется на карту "Мир" в течение пяти дней после покупки. Чтобы возврат состоялся, тур должен завершиться до 31 декабря 2020 года.

Программа не ограничивает выбор регионов России для путешествия - в нее входят все территории РФ, в том числе Байкал, Калининград, Алтай, Краснодарский край и Крым. Организатором программы выступает Ростуризм.

"Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача - сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее", - цитирует АНО "Национальные приоритеты" руководителя Ростуризма Зарину Догузову.