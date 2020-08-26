Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Соответствующее уведомление размещено в среду в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

Как в нем уточняется, в случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области.

В документе утверждается, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с "российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия", ГосНИИОХТ - "с российской программой химических вооружений", а 48-й ЦНИИИ - "с российской программой биологических вооружений".