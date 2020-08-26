На Дальнем Востоке запустят программу реконструкции дорог местного значения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новая программа реконструкции дорог местного значения будет запущена на Дальнем Востоке для улучшения транспортной доступности в макрорегионе. Мера должна быть реализована в рамках нацпрограммы развития округа до 2024 года, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Для повышения транспортной доступности будет запущена новая программа реконструкции дорог местного значения", - сказал Козлов.

По словам министра, в национальной программе детально прописан план по ремонту дорожной инфраструктуры. "В нацпрограмме, в принципе, с полной детализацией прописан ремонт автомобильных дорог, строительство мостов, путепроводов, это важно для Дальнего Востока, <…> объектов энергетики, аэропортовых комплексов", - сказал Козлов.

Министр подчеркнул, что при реализации нацпрограммы планируется решать и проблемы в жилищной сфере. В частности, власти намерены расселить 1,5 млн кв. метров аварийного жилья.

Сейчас работа по реконструкции дорог и расселению аварийного жилья на Дальнем Востоке уже ведется, в том числе в рамках национальных проектов. Мероприятия нацпрограммы развития Дальнего Востока должны дополнить эту работу, ускорив решение проблем.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту РФ. Глава государства в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования. В конце июня 2020 года глава государства поручил кабмину в ближайшие три месяца утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2024 года.