На Дальнем Востоке к 2024 году появится 100 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. новых предприятий будет запущено на Дальнем Востоке до 2024 года, что позволит создать к этому времени около 100 тыс. рабочих мест. Такие цели поставлены в нацпрограмме развития макрорегиона, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В конце июня глава государства поручил кабмину в ближайшие три месяца утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2024 года.

"В национальной программе запланировано строительство 45 крупнейших инвестиционных проектов, с заявленными инвестициями свыше 10 млрд рублей каждый. А всего до 2024 года на Дальнем Востоке создадут 1267 новых предприятий, на которых появится больше 100 тыс. рабочих мест", - сказал Козлов.

Как пояснили в Минвостокразвития, новые предприятия будут появляться за пределами больших населенных пунктов. "Эти рабочие места создаются не в больших городах, а в маленьких населенных пунктах или труднодоступных местах. И людям, которые по сути вновь осваивают Дальний Восток также должны быть доступны больницы, школы, детские сады и досуговые учреждения. Чтобы [было] комфортно работать, жить, воспитывать детей", - рассказали в министерстве.

На Дальнем Востоке созданы условия, которые повышают привлекательность округа для инвесторов. В том числе в ДФО работают специальные режимы - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют инвесторам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту РФ. Глава государства в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования.