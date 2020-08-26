Промпроизводство в ДФО за пять лет выросло вдвое сильнее, чем в среднем по России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Совокупный рост промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) за последние пять лет составил 32,4%, что вдвое выше среднероссийского показателя. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"За пять лет совокупный рост промышленного производства на Дальнем Востоке превысил российский в два раза (32,4% к 13,9 %)", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, благодаря государственной поддержке на Дальнем Востоке уже запущено 337 проектов, более 2 тыс. находятся в стадии реализации. При этом частными инвесторами вложено более 1 трлн рублей, что позволило создать свыше 54 тыс. рабочих мест.

"При поддержке государства строятся крупнейшие предприятия, которые открывают новые отрасли и дают совершенно иной порядок цифр в бюджетах регионов. Например, газоперерабатывающий завод в Амурской области, Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, обогатительный комбинат "Удокан" в Забайкальском крае, разработка Баимского месторождения на Чукотке и другие", - отметили в ведомстве.

На Дальнем Востоке созданы условия, которые повышают привлекательность округа для инвесторов. В том числе в ДФО работают специальные режимы - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют инвесторам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.