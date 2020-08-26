Азербайджанская нефть для Белоруссии прибудет в порт Одессы 2-4 сентября

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Танкер с азербайджанской нефтью объемом 94 тыс. тонн для Белоруссии прибудет в порт Одессы 2-4 сентября. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"2-4 сентября танкер должен прибыть в порт Южный, нефть затем поступит на Мозырский НПЗ", - указали в концерне.

Ранее сообщалось, что компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует 26-27 августа отправить в Белоруссию новую партию с азербайджанской нефтью объемом 93-94 тыс. тонн из порта Джейхан в Турции. Дочерняя структура ГНКАР Socar Trading за март-апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод Одесса - Броды на Мозырский НПЗ. По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

В этом году Москва и Минск лишь в конце марта договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия закупила нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане и США.