Активное строительство платной трассы Москва - Казань начнется в 2021 году

МОСКВА, 26 августа./ТАСС/. Активное строительство новой платной трассы Москва - Казань начнется в 2021 году, ускорить работы по проекту удалось благодаря принятию "транспортного закона". Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин с членами правительства.

"Этот закон положительно воспринят отраслью. Подробное его действие можно рассмотреть на простом примере - это строительство международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, дороги участка Москва - Нижний Новгород - Казань. Вот если бы мы подошли к этому проекту по старым нормативам, мы только лишь в конце 2022 года приступили бы к строительству и в конце 2026 года его бы сдали. Сегодня благодаря принятию этого закона мы уже в этом году приступим к подготовительным работам, в следующем активно начнем стройку, в 2024 году этот мегапроект крупнейший - 800 км участок - сдадим", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу построить трассу Москва - Казань в 2024 году вместо ранее запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей. Проект трассы М-12 включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.