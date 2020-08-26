NYT: сумма сделки по продаже TikTok или ее части может достичь $50 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Китайская фирма ByteDance проводит консультации о возможности полной или частичной продажи соцсети TikTok с компаниями Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может составить $20-50 млрд. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The New York Times .

По сведениям ее источников, основным претендентом на приобретение TikTok или ее части по-прежнему является Microsoft. Ее потенциальным конкурентом в публикации называют Oracle. Предложения, касающиеся продажи TikTok, поступали также представителям Netflix и Twitter, отмечается в материале. Однако пока нет ясности, "действительно ли эти компании заинтересованы в приобретении".

По сведениям издания, сумма сделки пока не установлена. Она может составить "от $20 млрд до $50 млрд в зависимости от того, какие части TikTok будут проданы", отметили источники. В числе рассматриваемых вариантов продажа TikTok полностью, только ее подразделения в Северной Америке или других частей. Окончательных договоренностей пока нет.

В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп следит за данными консультациями. Он, в частности, обсуждал сделку с руководством Microsoft. Данная компания, по сведениям издания, первоначально собиралась приобрести лишь небольшую долю в TikTok. Ее планы изменились в свете заявлений властей США.

Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требует отменить решение о запрете на работу TikTok в стране.