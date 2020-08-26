"Россети" до конца декабря откроют цифровой центр управления сетями в Калуге

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует до конца декабря 2020 года открыть цифровой центр управления сетями (ЦУС) в Калуге. Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

"Россети" ведут строительство центра управления сетями "Калугаэнерго", который будет открыт в конце декабря", - отмечается в сообщении.

Центр позволит создать современную автоматизированную систему оперативно-технологического и ситуационного управления сетевым комплексом в регионе.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.