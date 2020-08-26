Продажи предметов роскоши в сети duty free на Хайнане выросли в 4,2 раза за 1,5 месяца

САНЬЯ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Объем продаж товаров класса люкс в магазинах беспошлинной торговли южной провинции Хайнань с 1 июля по 18 августа текущего года достиг 1,2 млрд юаней (около $173,7 млн), что на 420% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, такая динамика обусловлена увеличением с 1 июля на Хайнане квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до 14,2 тыс.), а также расширением списка беспошлинных товаров с 38 до 45 позиций.

В материале подчеркивается, что из-за резкого спада международных поездок в условиях пандемии туристический бизнес находится под давлением. Вместе с тем предпринимаемые властями меры содействуют оживлению потребления, в частности в сегменте беспошлинной торговли.

"Расширение списка беспошлинных товаров широко приветствуется покупателями", - приводит агентство слова главы провинциального департамента коммерции Чэнь Си. Как указал он, последние корректировки в области беспошлинной торговли на Хайнане привели к своеобразному потребительскому буму в сегменте товаров класса люкс. Наибольшей популярностью, по словам Чэнь Си, пользуются мобильные телефоны, дорогая алкогольная продукция, а также планшеты и другие гаджеты. Глава ведомства также указал на то, что последние изменения способствуют привлечению в регион новых покупателей и туристов: если раньше некоторые товары были доступны в магазинах duty free только при путешествии за рубеж, то сейчас их можно приобрести, не покидая Китай, на Хайнане.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на 18 августа общий объем продаж в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане вырос на 250% в годовом выражении с 1 июля, когда была увеличена квота для одного человека на покупки. Соответствующий показатель за указанный период превысил 5 млрд юаней (около $720 млн). За это время магазины duty free на острове посетили около 740 тыс. человек, что на 70% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время на острове функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. На прошлой неделе местные власти сообщили о том, что до конца года в провинции будут открыты еще три магазина беспошлинной торговли, все они будут расположены в городе-курорте Санья.