ФАС опубликовала проект постановления о повышении порога продаж топлива на бирже

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект постановления правительства, которое устанавливает правила определения минимального объема топлива, обязательного для производителей к реализации на биржевых торгах. Документ размещен на портале правовых проектов.

В документе говорится, что минимальным объемом продажи бензина класса 5 на бирже считается 11% от объемов производства, а дизельного топлива класса 5 - 7,5%. При этом реализации на бирже подлежит топливо, не только произведенное доминирующими компаниями на рынке, как это было прежде, но даже и нефтепродукты, произведенные по договору об оказании услуг по переработке. При этом топливо, проданное в сделках, где прослеживаются предварительные договоренности между участниками рынка, не учитывается в общем объеме соответствия этим нормативам, следует из документа.

Производитель также должен соблюдать регулярность продаж нефтепродуктов на бирже - "в основные торговые сессии каждого торгового дня соответствующего налогового периода". При этом один лот должен составлять не менее 60 тонн при условиях поставки "франко-труба" или не менее 5 тонн при условии поставки "самовывоз автомобильным транспортом" в случае отсутствия у налогоплательщика при нефтеперерабатывающем заводе пункта сдачи товара в трубопроводную систему и возможности отправить груз железнодорожным транспортом.

Производитель также должен уведомлять биржу о планируемых объемах продаж топлива.