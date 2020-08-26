Новикомбанк и Нацпромлизинг стали партнерами в финансировании проектов на 7 млрд руб.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новикомбанк договорился о стратегическом партнерстве с компанией "Нацпромлизинг" (входит в контур госкорпорации "Ростех"), в рамках сотрудничества предполагается финансирование проектов на 7 млрд рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на международном форуме "Армия-2020", сообщается в пресс-релизе банка.

"Для реализации поручения президента РФ по диверсификации продукции, выпускаемой на предприятиях промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, "Нацпромлизинг", входящая в контур госкорпорации "Ростех", и Новикомбанк подписали соглашение о партнерстве и организации финансирования на 7 млрд рублей", - указано в сообщении.

Соглашение предполагает совместную реализацию Нацпромлизингом и Новикомбанком программы развития промышленного сектора РФ для повышения экспортного потенциала, роста конкурентоспособности, а также достижения национальных целей развития.

По словам генерального директора компании "Нацпромлизинг" Дмитрия Ерошка, лизинг выступает одним из эффективных инструментов реализации целей развития промышленности, модернизации основных средств российских предприятий и инфраструктуры. Представитель банка Елена Георгиева отметила, что банк стремится создавать механизмы, с помощью которых можно увеличить платежеспособный спрос на высокотехнологичную продукцию предприятий.

Госкорпорация "Ростех" активно наращивает долю гражданской продукции, которая уже достигает 31% общей выручки (550 млрд рублей), по плану она должна достигнуть 50% к 2025 году.