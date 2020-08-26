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Кризис в Белоруссии

В "Белнефтехиме" призвали работников "Гродно Азот" отказаться от забастовок

Ранее часть трудового коллектива ОАО "Гродно Азот" рассматривала вопрос возможного объявления забастовки и остановки производства

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Коллективы предприятий, входящих в состав концерна "Белнефтехим", направили обращения работникам ОАО "Гродно Азот" с призывом отказаться от забастовок.

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"Это может привести к необратимым последствиям, причем не только для самого гродненского предприятия, но и для других заводов, которые включены в единую производственную цепь", - приводит фрагменты текстов обращений агентство БелТА. Обращения коллегам направили коллективы пяти предприятий "Белнефтехима", в числе которых ОАО "Нафтан".

В среду лидер стачкома "Гродно Азот" Юрий Рововой сообщил, что был вынужден покинуть страну и сейчас находится в Варшаве. Ранее часть трудового коллектива ОАО "Гродно Азот" рассматривала вопрос возможного объявления забастовки и остановки производства. Стачком предприятия провел голосование, но нужного числа голосов за забастовку с остановкой производства собрано не было. 25 августа милиция задержала более 20 работников в рамках административного процесса, позже всех задержанных отпустили. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

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