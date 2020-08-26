Суд Киева арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Киеве в рамках дела о хищении и "отмывании" средств против бывшего президента страны Петра Порошенко арестовал все недвижимое имущество и акции судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", которым политик владел до 2018 года. Об этом в среду сообщил украинский юрист Андрей Портнов, по заявлению которого открыто уголовное дело.

"Конечно, с опозданием в год, но не могу не отметить добрым словом решение властей развить инициированное нами уголовное производство в отношении Порошенко по легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов при совершении фиктивной сделки продажи в офшоре одного из крупнейших активов фигуранта - "Кузницы на Рыбальском", - написал он в Telegram-канале. Портнов добавил, что по ходатайству офиса генпрокурора Украины арестовано все недвижимое имущество предприятия и 94% акций организации.

В сентябре 2019 года Печерский районный суд Киева по заявлению Портнова уже арестовывал активы завода "Кузница на Рыбальском". Однако 19 ноября Киевский апелляционный суд снял этот арест, указав на необоснованность решения и нарушения Уголовно-процессуального кодекса следователями Государственного бюро расследований Украины.

Завод "Кузница на Рыбальском" заложен в 1862 году, в советское время он носил название "Ленинская кузница", с 1995 и до 2018 года им владел Петр Порошенко. Современное название предприятие получило в 2017 году на волне кампании по декоммунизации. С 2016 года правительство Украины разрешило заводу экспортировать товары военного назначения, что помогло ему существенно увеличить оборот. В заявлении, которое Портнов подал в суд, он обвинил Порошенко в хищении бюджетные средств через "Кузницу на Рыбальском", которые тот якобы позже легализовал через продажу завода в офшоре.

Осенью 2018 года группа "ТАС" украинского предпринимателя Сергея Тигипко договорилась о покупке "Кузницы на Рыбальском". Украинские СМИ сообщали, что Тигипко заплатил около $300 млн. Он выкупил долю Порошенко, который на тот момент имел 73,9% акций, 15 ноября 2018 года. После этой сделки украинские СМИ сообщали, что незадолго до продажи завода из собственности предприятия вывели объекты недвижимости площадью около 6 тыс. кв. метров.

На данный момент в отношении Порошенко возбуждено более 20 уголовных дел. Большая часть из них открыта по заявлениям Портнова.