Белорусский оператор восстановил работу мобильного интернета в Минске

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Белорусский оператор связи "А1", ограничивавший в среду вечером по требованию властей скорость мобильного интернета в Минске, восстановил ее после завершения очередной акции оппозиции на площади Независимости.

"Услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме", - говорится на странице компании в Twitter.

В среду вечером на площади Независимости в Минске вновь собрались порядка 200 человек, несогласных с результатами прошедших президентских выборов. Находившиеся на месте сотрудники милиции поначалу не мешали проведению манифестации, однако позже к площади прибыло порядка десяти автобусов ОМОН. При их появлении участники акции начали быстро расходиться. Часть их укрылась в расположенном рядом костеле. Милиция оцепила здание, заблокировав людей внутри. Лишь спустя время костел открыли, и люди смогли его покинуть.

Минская милиция уже подтвердила задержание нескольких участников акции протеста на площади Независимости.