Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях быстрого восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии в среду продемонстрировали уверенный рост.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 83,48 пункта (0,30%), до отметки 28 331,92. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 35,11 пункта (1,02%) и оказался на отметке 3 478,73. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 198,59 пункта (1,73%), до отметки 11 665,06.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии выросла на 0,02% и оказалась на уровне $43,38 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,34% до $1 959,20 за тройскую унцию.

Комментируя итоги сессии, информационное агентство Bloomberg отметило, что "причиной продолжающегося ралли стала укрепляющаяся уверенность участников рынка в том, что в экономике все более ясными становятся признаки восстановления после пандемии коронавируса".

"Масштабы активности на рынке впечатляют, - привело агентство мнение руководителя департамента инвестиций компании CIBC Private Wealth Management Дэвида Донабедиэна. - Имеющиеся данные подкрепляют надежды на то, что в третьем квартале можно ожидать быстрого восстановления экономики".