Счетная палата выявила системные проблемы в управлении организациями с госучастием

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Система корпоративного управления организациями с участием государства нуждается в доработке, а достоверный и полный учет федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) и акционерных обществ (АО) с госучастием не ведется. Об этом сообщается в материалах, опубликованных Счетной палатой РФ.

"Система корпоративного управления организациями с госучастием несовершенна и нуждается в доработке. Есть и проблемы недостаточного нормативного регулирования и контроля. Достоверный и полный учет ФГУП и АО с госучастием в настоящее время не ведется. Уполномоченные органы со стороны государства формально относятся к возложенным обязательствам по управлению ФГУП и АО и аудиту результатов их деятельности. Нет единых подходов к определению размера чистой прибыли и дивидендов, которые эти организации должны перечислять в федеральный бюджет. В результате это приводит к вариативности дивидендных выплат", - говорится в материалах ведомства.

Организации с госучастием

Деятельность 550 хозяйственных обществ с долей участия государства менее 50% была непрозрачна по состоянию на конец 2019 года как для государства, так и для общества. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин во вступительном слове к бюллетеню ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

"По состоянию на конец 2019 года деятельность 550 хозяйственных обществ с долей участия Российской Федерации менее 50% была непрозрачна как для государства, так и для общества, а необходимость государственного участия в них не оценена", - сказал он, говоря об анализе системы управления организациями с участием государства.

Согласно сведениям реестра федерального имущества, в стране более 1000 обществ с государственным участием и 700 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), отмечает Андрей Батуркин. Однако достоверно определить количество таких организаций, по словам аудитора, не удалось, так как информация из официальных источников разнится.

Он также отметил, что политика государства в целом направлена на снижение количества организаций с госучастием.

Основные проблемы

Счетная палата отмечает, что в настоящее время единственной системой, которая агрегирует информацию о количестве АО и ФГУП, является "Единая система управления государственным имуществом", за ведение которой отвечает Росимущество. Но сведения этой системы не совпадают с аналогичными данными Росстата и ФНС России.

"Нет полноценной информации и о результатах финансовой деятельности организаций с госучастием. Так, Минэкономразвития России в свои отчеты для правительства Российской Федерации включает сведения только о деятельности 10 крупнейших АО. Это всего 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в "серой зоне" и их деятельность никак не анализируется. При этом выборочный анализ материалов по этим АО показал, что многие из них нестабильны или имеют отрицательную динамику", - отмечается в материалах Счетной палаты.

По данным ведомства, в 2017-2019 годах поступления в федеральный бюджет от прибыли и дивидендов организаций с госучастием выросли. По ФГУП они увеличились на 30,4% за этот период, по АО - на 75,7%. При этом доходы от акционерных обществ многократно превышают доходы от ФГУП - 1 трлн рублей против 19,5 млрд рублей за три года. При этом 97% общего объема дивидендов поступают только от 20 акционерных обществ, то есть всего от 2% от их общего количества. В то же время свыше 500 компаний в 2017-2019 годах вообще не перечисляли дивиденды в бюджет.

Счетная палата обнаружила нарушения при раскрытии информации о финансово-хозяйственной деятельности и отметила низкую эффективность ревизионных комиссий и органов внутреннего контроля. Для большинства топ-менеджеров АО с госучастием не установлена обязанность по представлению сведений о полученных доходах и имуществе. Ведомство также отметило, что задолженность по перечислению в бюджет доходов от прибыли ФГУП за три года выросла в 3,7 раза - с 192,5 млн рублей до 718,2 млн рублей.

"Это свидетельствует о снижении качества администрирования этих доходов", - отмечается в материалах Счетной палаты.