Росприроднадзор внепланово проверит более 100 золотодобывающих предприятий

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор планирует проверить более 100 предприятий по добыче золота в России до конца 2020 года. Первые внеплановые проверки начинаются в сентябре, сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова.

"Руководителям территориальных органов Росприроднадзора: организовать проведение до 31 декабря 2020 года внеплановых выездных проверок в отношении недр с целью соблюдения ими условий недропользования", - цитирует Радионова текст распоряжения.

Предметами проверок, в частности, станут самовольное пользование недрами, достоверность представляемых сведений, оценка загрязнения водных объектов и почвы, отметила Радионова.

По мнению главы Росприроднадзора, необходимость данных проверок подтверждает происшествие на золотодобывающем предприятии "Сисим" в октябре 2019 года в Красноярском крае, где в результате прорыва дамб был разрушен вахтовый поселок, погибли 20 человек, а 23 человека получили травмы различной степени тяжести.