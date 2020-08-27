Глава Google исключил возможность покупки TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американская компания Google не намерена приобретать соцсеть TikTok. Об этом заявил в среду директор Google Сундар Пичаи, его слова приводит агентство Bloomberg .

Как оно отмечает, Пичаи принял участие в радиопередаче Pivot Schooled. На вопрос, есть ли у компании указанные планы, он ответил: "Нет, у нас их нет". Пичаи подтвердил, что TikTok пользуется облачными сервисами Google.

Как отмечает агентство, холдинг Alphabet, в который входит Google, ранее рассматривал возможность приобретения доли в TikTok, но позже отказался от этого.

Как сообщила в среду газета The New York Times, китайская фирма ByteDance проводит консультации о возможности полной или частичной продажи TikTok с компаниями Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может составить $20-50 млрд.