Исследование: потребители поколения Z реже покупают табак и алкоголь

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Потребители поколения Z ("зумеры", родившиеся после 1996 года) заметно реже покупали табак и алкоголь и предпочитают фрукты и овощи мясу и птице, в отличие от более старшего поколения. Такие выводы приводятся в исследовании платежного сервиса "Скрепка", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В чеках "зумеров" в 1,6 раза реже встречается алкоголь и в 2,1 раза реже табачная продукция. В целом же интерес к алкоголю заметно снизился у всех поколений потребителей после периода самоизоляции, в чеках пользователей в основном присутствуют легкие алкогольные напитки: пиво и сидр", - указано в исследовании.

Также представители поколения Z на 29% чаще, чем более старшее поколение (Y и X), покупают овощи и фрукты и на 27% реже мясо и птицу. "В целом среди молодых потребителей наблюдается общий тренд на здоровый образ жизни", - отмечается в исследовании.

"У поколения Z и поздних миллениалов есть свои особенности с точки зрения модели потребления. Молодые люди до 30 лет более экономны и уделяют больше внимания экологичности товаров. В России мы видим общие тренды, свойственные глобальному рынку: здоровый образ жизни, ответственное потребление и экологичное мышление, которое непосредственно влияет на выбор бренда при совершении покупок", - комментирует Алексей Шумилин, генеральный директор платежного сервиса "Скрепка".

В среднем россияне тратят на покупку товаров повседневного спроса, к которым относятся продукты питания, бытовая химия, предметы личной гигиены, зоотовары, детское питание и лекарства, 17,5 тысячи в Москве и крупных городах, 11,5 тыс. в других регионах. Расходы зумеров несколько меньше - 16,5 тысячи в Москве и крупных городах и 10,4 тысячи в регионах.

Опрос проводился в июле - августе 2020 года среди клиентов российских банков и микрофинансовых организаций.