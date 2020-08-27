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Honda выпустит свой первый электромобиль для широкого рынка 30 октября

Стоимость базовой комплектации составит около $42,5 тыс.

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Honda Motor представил свой первый электромобиль для рядового потребителя. Как сообщается в четверг на сайте производителя, продажи новинки начнутся 30 октября.

Модель будет называться Honda e, она оснащена электромотором мощностью 136 или 154 л.с. в зависимости от модификации установки. На одном заряде электромобиль, рассчитанный на четырех человек, будет способен преодолеть от 259 до 283 км. Стоимость базовой комплектации составит 4,51 млн иен (около $42,5 тыс.).

Отмечается, что Honda планирует реализовать за год 1 тыс. этих электромобилей.

Как сообщает телеканал NHK, в ближайшем будущем свои электромобили также намерены представить японские автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и Mazda.

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