В Минфине сообщили, когда утвердят регионы-пилоты для новых способов оказания госуслуг

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ до конца сентября утвердит перечень пилотных регионов, в которых будут реализовываться новые способы организации оказания госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Одной из новаций закона (подготовленного Минфином РФ пакета законов о социальном заказе - прим. ТАСС) является возможность применения новых способов организации оказания государственных, муниципальных услуг. Помимо используемого в настоящее время государственного, муниципального задания появляются конкурентные способы: сертификаты и конкурсы", - сказали в Минфине. "Использование новых способов организации оказания услуг относится на усмотрение региона, поскольку соцзаказ в основном будет формироваться в регионах-пилотах. Перечень регионов-пилотов до конца сентября утвердит правительство РФ", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что именно в этих регионах до конца 2020 года будет сформирован и размещен в открытом доступе соцзаказ.

Равенство условий

Как отметили в Минфине, в случае если регион примет решение об использовании сертификата и конкурса, будет обеспечено равенство условий оказания государственных услуг для всех исполнителей вне зависимости от их организационно-правовой формы, в первую очередь в части оплаты оказания услуг. По данным Минфина, в случае участия негосударственной организации в исполнении социального заказа ей гарантируется оплата за оказанные услуги в объеме, не меньшем объема финансирования оказания таких услуг государственным учреждением в соответствии с утвержденным ему госзаданием. Также сообщается, что оплата услуг вне зависимости от способа исполнения социального заказа осуществляется путем предоставления субсидии, в том числе предоставляемой в порядке финансового обеспечения, что позволит исполнителям услуг получать авансирование.

Кроме того, в Минфине подчеркнули, что созданы равные условия в вопросах налогообложения. "Сейчас госуслуги, оказываемые в соответствии с госзаданием, освобождены от уплаты НДС, аналогичный подход будет использоваться и в отношении госуслуг, оказываемых негосударственными организациями, в соответствии с поправками внесенными в Налоговый кодекс", - сказали в пресс-службе.

Виды услуг

Согласно данным Минфина, положения закона о социальном заказе будут применяться в течение 2021-2024 годов в рамках пилотных проектов на территории регионов, включенных в перечень правительства РФ, по следующим направлениям деятельности: социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме), санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи), оказание паллиативной медицинской помощи, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах РФ, спортивная подготовка, а также содействие занятости населения.

Отмечается, что указанные сферы являются наиболее перспективными в части взаимодействия государства и негосударственного сектора. Помимо этого, при формировании соцзаказа в пилотных регионах одновременно до конца текущего года будет решен вопрос об объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания услуг в регионах, вошедших в апробацию. Первые социальные заказы будут сформированы на следующий год, добавили в Минфине.

Ранее Минфин РФ сообщал, что россияне смогут получать часть услуг в рамках механизма социального заказа с помощью сертификатов и самостоятельно выбирать организацию для оказания той или иной услуги.