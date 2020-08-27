Правительство Москвы организует 20 бизнес-миссий для экспортеров до конца года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы до конца года организует для столичных экспортеров 20 бизнес-миссий, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Московский экспортный центр (МЭЦ) до конца этого года организует 12 бизнес-миссий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Они пройдут в режиме онлайн, так как деловая активность во всем мире до сих пор приостановлена из-за закрытых границ. В свою очередь центр "Моспром" подготовил для средних и крупных промышленных производителей и производителей продукции агропромышленного комплекса еще восемь предпродажных мероприятий с зарубежными покупателями. Они тоже будут проходить дистанционно", - говорится в сообщении.

Перевод бизнес-миссий в онлайн-формат позволил не останавливать работу даже в нынешних условиях, три онлайн-миссии МЭЦ в этом году уже прошли, впереди еще 12, сказала заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

По ее словам, до конца года столичные компании из разных отраслей смогут принять участие в онлайн-бизнес-миссиях с партнерами из Германии, Турции, Южной Кореи, Китая, Израиля, Вьетнама, Индонезии, Марокко и других государств. Московские предприниматели презентуют свою продукцию и проведут деловые встречи с потенциальными зарубежными покупателями.

По итогам уже прошедших мероприятий предприниматели Москвы заключили контракты на поставку товаров и услуг на сумму почти полмиллиарда рублей, уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"В рамках байерской программы центра "Моспром" для крупных московских производителей с начала года организовано уже 10 бизнес-миссий с потенциальными партнерами из Индии, стран Ближнего Востока и СНГ, в рамках которых было проведено более 330 бизнес-встреч. До конца года центром будет проведено еще восемь бизнес-миссий с байерами из Германии, Венгрии, Катара, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и стран СНГ. В ходе подобного формата переговоров удается не только определить первоначальный взаимный интерес, представить преимущества московской продукции, но и обсудить параметры потенциальной сделки, стоимость поставки и необходимые документы. Такой формат оказался очень перспективным, и мы рассматриваем возможность его внедрить в число регулярных мер поддержки как подготовительный этап перед выездом в страну", - рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого также цитирует портал.