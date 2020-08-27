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СМИ: инвестфонд Vanguard закроет офис в Гонконге

Компания намерена сосредоточить свой бизнес в Азии в материковом Китае с региональным офисом в Шанхае

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 августа. /ТАСС/. Вторая по величине инвестиционная компания в мире Vanguard в рамках реструктуризации бизнеса по управлению фондами планирует закрыть свой офис в Гонконге. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на представителя этой американской корпорации в Шанхае Питера Чжана.

По его словам, компания в течение следующих 6-24 месяцев будет постепенно сворачивать операции в этом специальном административном районе КНР, где она обслуживала преимущественно институциональных инвесторов и занималась биржевыми ETF-фондами. Свой бизнес в Азии Vanguard намерена сосредоточить в материковом Китае с региональным офисом в Шанхае, пояснил Чжан.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга заявила, что она ведет диалог с Vanguard относительно этого решения. Регулятор призвал компанию "удостовериться в обеспечении надлежащей информированности инвесторов и соблюдении их интересов". "Мы внимательно отслеживаем ситуацию и продолжаем контакты с Vanguard", - отметил регулятор.

"Я не думаю, что это тенденция, а скорее, стратегия отдельной компании", - считает председатель Гонконгской ассоциации участников инвестиционных фондов Бруно Ли.

В 2018 году Vanguard, под управлением которой находятся активы на сумму $6,2 трлн, закрыла свое представительство в Сингапуре.

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