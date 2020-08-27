Глава Минтранса Евгений Дитрих возглавил совет директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота". Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" члена совета директоров общества Дитриха Евгения Ивановича", - отмечается в сообщении.

Впервые Дитрих был избран председателем совета директоров авиакомпании в 2018 году.

В совет директоров "Аэрофлота" также входят глава компании Виталий Савельев, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, гендиректор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Михаил Полубояринов, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, гендиректор "Авиакапитал-cервис" Роман Пахомов.

Совет директоров также принял решение о признании Ярослава Кузьминова и Романа Пахомова независимыми директорами.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%.