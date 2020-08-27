Исследование: спрос на товары для школы в августе удвоился

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спрос на школьные товары к концу августа 2020 года вырос в два раза, средний чек снизился на 11%, а стоимость стандартного набора увеличилась на 1,8%, до 7728 рублей. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Беру", проанализировавшего данные о количестве заказов в категории с 1 по 24 августа 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Спрос на школьные принадлежности на "Беру" начал увеличиваться с начала августа, а пик интереса к категории пришелся на 24 августа - тогда россияне сделали на 130% заказов больше, чем 3 августа. Наибольшей популярностью на сервисе пользуются пеналы и письменные принадлежности, а также канцелярские товары, тетради и дневники. В этом месяце россияне сделали на 114% больше заказов, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с прошлым сезоном средний чек в категории снизился на 11% и составил 1032 рубля", - отмечают аналитики.

Несмотря на то, что средний чек в общей категории школьных товаров в этом году уменьшился на 11%, в части отдельных категорий россияне стали выбирать более дорогие товары. Например, в этом году средний чек на покупку обложек вырос на 155%, мешков для обуви - на 34%, пеналов - на 24%. Это и повлияло на незначительный (в пределах 2%) рост средней стоимости школьного набора. В этом сезоне стандартный набор товаров для школьника обойдется в 7728 рублей. В прошлом году россияне тратили на аналогичный набор школьных принадлежностей чуть меньше - 7592 рубля.

Так, на покупку пенала в этом августе россияне в среднем тратили 367 рублей, на ручки - 396 рублей, карандаши - 178 рублей, корректоры - 182 рубля, маркеры - 277 рублей, чертежные инструменты - 249 рублей. Таким образом, покупка пенала и письменных принадлежностей в этом августе в среднем обошлась в 1649 рублей.

Набор канцелярских товаров в среднем стоил 1953 рубля. В него входят клей - 170 рублей, точилка - 338 рублей, ластик - 153 рубля, ножницы - 199 рублей, подставка для книг - 498 рублей, скотч - 194 рубля, скрепки и кнопки - 193 рубля, а также закладки - 208 рублей.

"На покупку тетрадей россияне на "Беру" тратили в среднем около 445 рублей, дневников - 212 рублей, а обложек - 303 рубля. Средний чек в категории ранцев и рюкзаков составил 2551 рубль, а мешков для обуви - 348 рублей. Для уроков труда пригодится специальная одежда. В среднем россияне в августе тратили 267 рублей на ее покупку", - сообщили аналитики.