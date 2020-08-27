Сервис "Доктор рядом" и компания DOC+ объявили о слиянии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Крупнейшие игроки российского рынка телемедицины - компания DOC+ и цифровой сервис "Доктор рядом", (входит в VEB Ventures - компания группы ВЭБ.РФ) - объявили о слиянии. Об этом сообщил ТАСС представитель компании "Доктор рядом".

В результате сделки компания DOC+ войдет в состав сервиса "Доктор рядом". При этом учредители DOC+ станут акционерами компании "МК Доктор рядом", все разработки и технологии перейдут в "Доктор рядом", а команды двух игроков сольются под руководством генерального директора Дениса Швецова. Коммерческие параметры сделки не разглашаются.

С момента запуска в 2015 году компания DOC+ привлекла инвестиций на сумму более $14,5 млн. Полученные средства были использованы для развития технологической платформы, новых направлений в области цифровой медицины и собственных решений на основе искусственного интеллекта. В мае 2020 года 1 млрд рублей в "Доктор рядом" инвестировала компания VEB Ventures - венчурный фонд группы ВЭБ.РФ.

"Объединение игроков сделает телемедицинскую компанию рекордсменом по количеству привлеченных инвестиций на рынке цифрового здравоохранения РФ", - отметил представитель компании "Доктор рядом".

По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд рублей, эксперты компании ожидают кратного роста этого направления в ближайшие пять лет. Согласно данным отраслевых аналитических компаний, мировой рынок телемедицины, который в 2019 году оценивался в $45 млрд, к 2026 году вырастет в четыре раза, до $175 млрд.

О компаниях

"Доктор рядом" - цифровой медицинский сервис, лидер рынка телемедицины. В 2016 году "Доктор рядом" стала первой медицинской компанией, оказывающей дистанционные медицинские консультации. К 1 июля 2020 года количество пользователей сервиса превысило 5,4 млн человек.

DOC+ - российская цифровая медицинская компания, оказывающая услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных. Запущена в сентябре 2015 года.