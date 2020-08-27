Вводить маркировку труб в России пока не планируется

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России пока не планируется вводить маркировку труб.

"Мы не маркировкой будем решать проблему, а через стандарты", - сказал он журналистам.

По словам министра, вопрос введения маркировки прорабатывался с трубной отраслью. "Но в первую очередь на сегодняшний день ведется работа по системе подтверждения соответствия", - добавил Мантуров. Он пояснил, что ведется работа с Росстандартом, чтобы трубы, которые используются, например, в ЖКХ, соответствовали и стандарту качества для последующего применения.

Мантуров также сообщил, что прорабатывается вопрос о введении оборотных штрафов за фальсификацию трубной продукции, но решение о сроках ввода таких штрафов не принято. "С учетом того, что это влияет на качество выполнения работ по последующему предоставлению коммунальных услуг и вопрос переходит уже в социальную плоскость, я думаю, что мы к этому вопросу также вернемся", - отметил он.