Первые конкурсы по СПИК 2.0 пройдут в октябре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Первые конкурсы на право заключения новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0) состоятся в октябре, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В октябре", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках их проведения.

По словам министра, в первую очередь планируется заключать специнвестконтракты по тем технологиям, в которых РФ критически зависит от зарубежных поставщиков. "Трубы делаются нержавеющие из импортной нержавейки, но мы-то хотим делать из своей, российской, пищевое машиностроение, оборудование для фарминдустрии", - пояснил он.

В частности, "Трубная металлургическая компания" хотела бы заключить СПИК 2.0 по проекту производства нержавеющего проката, заявил журналистам основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский. "Мы очень рады, что сама по себе тема производства нержавеющего проката включена в перечень технологий, которые будут разыгрываться по СПИК 2.0. ТМК обязательно будет участвовать в конкурсе по этой теме, если нам удастся выиграть этот конкурс, то мы будем говорить о реализации проекта", - сказал он.

Минпромторг получил 1 451 заявку на включение в перечень технологий для СПИК 2.0, каждая пятая касается фармацевтики и медицины, сообщил Мантуров ТАСС в июне. Большая часть заявок приходится на технологии в различных отраслях обрабатывающей промышленности. По словам министра, помимо фармацевтики и автопрома, механизм также интересен компаниям, работающим в сфере инвестиционного машиностроения и станкостроения, металлургии и материалов, радиоэлектроники.

Мантуров также сообщил, что Минпромторг не получал заявок от "Уралкалия" по продлению сроков СПИК, заключенных по старой модели. Ранее гендиректор компании Дмитрий Осипов говорил "Коммерсанту", что весной компания обратилась в правительство с просьбой продлить сроки действия специнвестконтрактов по Усть-Яйве и СКРУ-2. Власти РФ приняли решение о возможности продления сроков выполнения обязательств по СПИК на два года из-за пандемии. По словам министра, все необходимые изменения для такого продления внесены.

Что такое СПИК

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

По сравнению с первыми специнвестконтрактами СПИК 2.0 действуют в два раза дольше - 20 лет вместо 10. Кроме того, здесь нет требований по нижней границе инвестиций проекта, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, предоставляются льготы по налогу на прибыль.