Минкомсвязь предлагает проводить онлайн-голосование жильцов на портале госуслуг

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработала законопроект, согласно которому собственники жилья в многоквартирных домах для онлайн-голосования смогут использовать портал госуслуг. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

Проектом, которым вносятся поправки в Жилищный кодекс РФ, предлагается предоставить жильцам возможность проведения с использованием портала госуслуг общего собрания, а также голосования и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе с последующим автоматическим формированием протокола по результатам голосования.

По мнению Минкомсвязи, благодаря поправкам будут упрощены процедуры проведения общего собрания собственников в электронном виде, а также создан прозрачный и удобный инструмент для управления своим домом. Кроме того, в случае принятия закона, считают в ведомстве, у собственников вырастет интерес к принятию решений по вопросам управления многоквартирными домами, а также будет обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в период пандемии коронавируса.

Неэффективность старых форматов

Так, в Минкомсвязи полагают, что существующие сейчас формы онлайн-голосования жильцов не только затратны с точки зрения финансов и времени, но и допускают искажение итогов из-за ошибочных либо злонамеренных действий.

"Существующая сегодня процедура общего собрания слишком громоздка и запутана даже при проведении в электронном виде. Доходит до того, что жители вынуждены платить сторонней фирме, чтобы та помогла организовать процесс. Наша твердая позиция состоит в том, что управление своим жильем должно быть простым", - рассказал заместитель директора департамента по информатизации Минкомсвязи Антон Колыхалов.

По его словам, использовать для онлайн-голосования портал госуслуг, на котором уже зарегистрировано более 100 млн пользователей, - отличный способ сделать сервис доступным сразу максимально широкой аудитории. "Люди должны почувствовать себя полноценными хозяевами своей земли, своего жилища, дома. Мы также планируем выпустить специальное мобильное приложение, позволяющее сделать простым и интуитивным процесс принятия решений и взаимодействие с управляющей организацией", - добавил он.

Как заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, портал госуслуг уже активно используется для решения многих житейских вопросов, и перевод на эту платформу еще одной важной функции - голосования по домовым вопросам - значительно упростит участие жителей в судьбе своего дома.

"Пока же, как показывает практика, проведение такого рода голосований офлайн трудно реализуемо. При современном образе жизни крайне сложно собрать всех жителей на общедомовое собрание или голосование, хорошо если удается собрать кворум. В результате многие вопросы порой не получается решить годами. Возможность участвовать в собраниях и голосованиях онлайн, безусловно, привлечет к этому процессу большее количество собственников жилья", - резюмировал депутат.

Об онлайн-голосованиях собственников

Президент России Владимир Путин 25 мая 2020 года подписал закон о проведении онлайн-собраний собственников квартир. Согласно документу, единая процедура проведения общих собраний собственников объединяет разные ее формы: очную, очно-заочную, заочную, ГИС ЖКХ, региональные системы.