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Bloomberg: состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

Рост благосостояния бизнесмена оказался возможен благодаря увеличению стоимости акций Tesla
Илон Маск EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Илон Маск
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Состояние американского бизнесмена Илона Маска, возглавляющего компании Tesla и SpaceX, в среду впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира, составляемого агентством Bloomberg.

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На текущий момент агентство оценивает капитал предпринимателя в $101 млрд. Рост благосостояния Маска оказался возможен благодаря увеличению стоимости акций Tesla, котировки которых на прошлой неделе впервые преодолели порог в $2 тыс. В среду стоимость одной ценной бумаги компании возросла уже до $2,1 тыс. Год назад она не превышала $260.

Маск занимает четвертую строчку в рейтинге Bloomberg. Список возглавляет глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в $202 млрд. На втором и третьем месте расположились один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($115 млрд) соответственно.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
СШАГейтс, БиллМаск, ИлонБезос, Джеффри
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