Объем инвестиций в основной капитал в Москве превысил 1 трлн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года составил более 1 трлн рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За счет диверсифицированной структуры экономики и широкой программы поддержки бизнеса Москва удержала ключевые для развития параметры, в том числе рост доходов населения, индекса промпроизводства и объема инвестиций. Несмотря на серьезные ограничения, которые мы были вынуждены ввести, объем инвестиций за шесть месяцев этого года можно назвать рекордным - это более триллиона рублей, что на 8% превышает показатель прошлого года. При этом доля внебюджетных инвестиций в развитие предприятий и городской инфраструктуры составила порядка 77%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что за последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Важно, что Москва, являясь крупнейшим рынком сбыта, важнейшим производственным и логистическим узлом, а также крупным заказчиком, стимулирует рост объема инвестиций во всей стране.

Один из важных драйверов инвестиционной активности - Адресная инвестпрограмма развития Москвы. Ее объем на 2020-2022 годы составляет около 2 трлн рублей. Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях. Рост объема инвестиций в основной капитал в столице связан и с мерами поддержки, которые оказывает бизнесу правительство города. Активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

"На сегодняшний день 121 московская компания имеет право на различные льготы: 55 промкомплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, 14 инвестиционных приоритетных проектов, а также был присвоен один статус производителя автотранспортных средств. Объем инвестиций предприятий со статусами промкомплекса, технопарка, якорного резидента за последние пять лет составил 98 млрд рублей. В компаниях работают более 117 тыс. человек. Для локализации современных производств и инновационных проектов в городе создана целая экосистема, которая состоит из особой экономической зоны "Технополис "Москва", технопарков, индустриальных парков", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В дополнение к существующим мерам поддержки власти города постоянно разрабатывают новые. Так, в связи с тем, что с 2023 года в связи с изменениями федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, закончат свое действие, столица внедрила новую меру поддержки промышленных компаний - инвестиционный налоговый вычет.