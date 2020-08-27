Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,54 рубля

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,21%, до отметки 75,54 рубля, курс евро прибавил 0,18%, достигнув 89,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:18 мск, курс доллара снижался до 75,24 рубля (-0,2%), а курс евро - до 88,94 рубля (-0,33%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,03%, снижаясь до отметки 3051,2 пункта, индекс РТС при этом увеличился на 0,12%, до 1274,8 пункта.

По состоянию на 10:22 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3051,09 пункта (-0,03%), а индекс РТС рос на 0,4% - до 1278,15 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне находился на уровне $46,2 за баррель, что на 0,1% выше закрытия предыдущей сессии. Нефть сорта WTI дешевела на 0,1%, до $43,64 за баррель.