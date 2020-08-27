Власти Приморья предлагают зафиксировать объемы продаваемого на бирже топлива для ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Приморского края подготовило пакет предложений для рассмотрения на федеральном уровне для улучшения ситуации на розничном рынке нефтепродуктов в регионах Дальнего Востока, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморья. Для этого предлагается зафиксировать объемы реализации топлива через биржу.

В начале августа ФАС России начала проверку по сообщениям о прекращении продаж бензинов АИ-95 и АИ-98 некоторыми независимыми АЗС Приморского края.

"По мнению профильных экспертов, причина происходящего связана с недостаточным объемом реализации моторного топлива через биржу с дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов (Комсомольский НПЗ, Хабаровский НПЗ) и недоступностью нефтепродуктов НПЗ Центральной и Восточной Сибири, что обусловлено ставкой железнодорожных тарифов. В этой связи правительство Приморского края вышло на федеральный уровень с предложением зафиксировать объемы реализации Хабаровским и Комсомольским НПЗ моторного топлива через биржу на уровне, достаточном для стабилизации ценовой ситуации", - говорится в сообщении.

По данным правительства края, с 2018 года независимые сети автозаправочных станций несут значительные убытки из-за этой ситуации, что ведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов одобрил идею субсидирования грузотправителям поставок моторного топлива на Дальний Восток в размере 4 тыс. рублей на тонну. Однако пока решение о предоставлении этой льготы не принято. Сейчас работает надбавка к демпферу, которая компенсирует НПЗ, поставляющим моторное топливо на Дальний Восток, 2 тыс. рублей в расчете на тонну автомобильного бензина и дизельного топлива.