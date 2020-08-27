Облачная платформа AI Cloud стала лауреатом международной премии IT World Awards

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Облачная платформа AI Cloud российской компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка) признана лучшим новым продуктом года в области искусственного интеллекта (ИИ) по версии международной премии IT World Awards. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Жюри международной премии IT World Awards, состоящее из руководителей, специалистов и экспертов ведущих IТ-компаний мира, выбрало облачную платформу AI Cloud победителем в номинации "Новый продукт года в области искусственного интеллекта". Российская платформа также стала серебряным призером в номинации "Платформа для обработки данных" и заняла третье место в номинации "Актуальная технология года в области искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Премия, которая проводится уже в 15-й раз, организована научно-исследовательским изданием Network Product Guide, чей офис находится в Кремниевой долине (Калифорния, США). Оно информирует топ-менеджмент мировых IТ-компаний о лучших продуктах, решениях и сервисах в области информационных технологий.

Работа универсальной облачной платформы AI Cloud основана на вычислительных мощностях суперкомпьютера "Кристофари" и позволяет использовать технологии искусственного интеллекта в различных областях бизнеса, промышленности, науки и образования. AI Cloud обеспечивает работу пользователей с данными, возможности создания ИИ-моделей, обучения нейросетей и формирования на их основе микросервисов для решения задач с применением облачных технологий. Сбербанк уже использует алгоритмы ИИ для распознавания человеческой речи в голосовых помощниках и интерфейсах, а также в ряде внутренних сервисов.

"Мы гордимся тем, что уникальный проект Cбербанка и SberCloud получил международное признание квалифицированного жюри. AI Cloud и "Кристофари" созданы для удобного и надежного использования технологий искусственного интеллекта самыми разными компаниями и организациями - от стартапов и малого бизнеса до крупных компаний и научно-исследовательских центров. Многие наши партнеры и компании, входящие в экосистему Сбербанка, уже применяют возможности AI Cloud и "Кристофари" для развития своих продуктов и сервисов", - приводит пресс-служба SberCloud слова исполнительного вице-президента, руководителя блока "Технологии" Сбербанка Давида Рафаловского, СТО Сбербанк Груп.