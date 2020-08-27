Число абонентов домашнего интернета в России во II квартале выросло до 33,9 млн

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество абонентов широкополосного доступа (ШПД) в интернет в сегменте B2C в России во втором квартале 2020 года увеличилось по сравнению с первым кварталом на 250 тыс. (или на 0,7%) и составило 33,9 млн. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

Объем рынка ШПД в сегменте частных лиц сократился по сравнению с началом года на 1,5%, до 36,1 млрд рублей, средняя выручка на одного пользователя (ARPU) также понизилась - на 7,5 рубля и составила 356 рублей. По мнению аналитиков, сокращение доходов от услуги связано с действием в этот период различных акций и спецпредложений, а также с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.

Лидером во втором квартале по абсолютному приросту абонентской базы ШПД стал "Ростелеком" - число его пользователей выросло на 120 тыс. (или на 1%) и достигло 12,26 млн. МТС нарастил базу на 100 тыс. пользователей (или на 2,8%), до 3,66 млн, в том числе за счет растущей популярности конвергентных тарифов, отмечают эксперты.

"ЭР-Телеком" увеличил число своих пользователей ШПД на 33 тыс. (или на 0,8%), до 3,95 млн - в частности, за счет приобретения екатеринбургского провайдера Convex. Количество пользователей ШПД "Вымпелкома" (бренд "Билайн") возросло на 23 тыс. (или на 0,9%), до 2,69 млн, а база конвергентных предложений оператора увеличилась на 19% (на 1,4 млн) в годовом исчислении.

В целом в "ТМТ Консалтинг" считают, что общий прирост абонентской базы ШПД в России во втором квартале обусловлен повышенным спросом на подключения в первые недели самоизоляции, а также переходом части пользователей на удаленную работу. Доходы операторов при этом смогут вернуться к докарантинным показателям при отсутствии ограничений, которые наблюдались весной.