Бурков: тарифы на транзит зерна в Казахстан ограничивают экспорт в Среднюю Азию

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Высокие цены, установленные Казахстаном за транзит сибирского зерна железнодорожным транспортом, ограничивают развитие экспорта зерновых в страны Средней Азии, заявил в четверг на совещании о проведении уборочных работ в Сибирском федеральном округе губернатор Омской области Александр Бурков. Тарифы, установленные Казахстаном для российских компаний, на 16% превышают аналогичные, предлагаемые Россией казахстанским аграриям.

"Омские аграрии могут сегодня обеспечить зерном и масличными культурами экспортный рынок в Узбекистане, Таджикистане и даже в Афганистане, но при этом мы видим, что транзитный провоз по территории Казахстана по железной дороге на 16% выше для российских кампаний, чем для казахстанских кампаний по территории РФ. При этом мы имеем единое таможенное пространство. Мне кажется, здесь надо вмешиваться на уровне Министерства экономического развития и Минсельхоза РФ в урегулирование этой тарифной политики - это позволило бы нам увеличить объемы экспорта в страны Средней Азии", - сказал Бурков.

Заместитель полпреда президента РФ в СФО Вадим Головко поддержал омского губернатора, отметив, что эта проблема затрагивает все сибирские регионы, которые экспортируют зерно. Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов заявил, что министерство через Евразийскую экономическую комиссию будет добиваться равных условий ведения бизнеса для всех предпринимателей, входящих в Евразийский экономический союз.

По данным Минсельхоза РФ, в регионах Сибири в 2019 году было собрано 14,7 млн тонн зерновых и зернобобовых. Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область. В 2019 году в Алтайском крае собрано около 4,2 млн тонн зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии собрали более 3 млн тонн урожая.

Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.