АСИ намерено помочь в создании инструментов венчурного финансирования в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует помочь Республике Крым в создании и запуске инструментов венчурного финансирования технологических проектов. Об этом сообщила в четверг журналистам глава АСИ Светлана Чупшева.

"Очень важны доступ к венчурному финансированию и поддержка для стартапов, технологических проектов, которые только начинают свою деятельность. Сегодня такие инструменты и механизмы для предпринимателей в Крыму отсутствуют. Мы сегодня хотим это обсудить вместе с предпринимателями, а также предложить решения, в том числе в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени". Как нам создать, быстро запустить такие инструменты беззалогового финансирования, рискового финансирования именно по технологическим проектам", - сказала она.

Также Чупшева отметила, что Республика Крым может быть интересна с точки зрения развития креативной экономики, которая сегодня в мире набирает обороты. "Мне кажется, в Крыму есть все условия для того, чтобы творческие люди приезжали сюда и создавали свои проекты, открывали свой бизнес", - добавила она.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Все желающие могут представить свои идеи для участия в форуме до 10 сентября по семи направлениям на крауд-платформе idea.asi.ru. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их федеральным и международным экспертам на форуме.

Самый быстрорастущий регион по запуску новых сервисов для МСП

Чупшева также отметила, что Крым стал самым быстрорастущим регионом России по запуску новых сервисов, процедур и мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

"По результатам опросов, которые мы ежегодно проводим среди предпринимателей по всей стране, была оценена работа региональных органов власти в части создания необходимой инфраструктуры, мер поддержки для малого и среднего бизнеса. И Крым у нас стал самым быстрорастущим регионом среди всех субъектов Российской Федерации именно по срокам, процедурам, сервисам, мерам поддержки для предпринимателей", - сказала она.

По мнению Чупшевой, это говорит о том, что сегодня "руководитель региона и его команда абсолютно мотивированы и нацелены на то, чтобы Крым предлагал лучшие условия для бизнеса и для инвесторов, которые хотят здесь вести свою деятельность".

Крым по итогам рейтинга инвестиционного климата, который ежегодно ведет АСИ, по результатам 2019 года поднялся с 61-го на 43-е место.

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