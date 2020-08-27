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Кризис в Белоруссии
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Министр промышленности Белоруссии заявил, что обстановка на предприятиях спокойная

Петр Пархомчик сообщил об отсутствии перебоев в работе

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Обстановка на предприятиях Белоруссии стабилизировалась, перебоев в работе не происходит. Об этом в четверг заявил министр промышленности страны Петр Пархомчик, передает БелТА.

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"Работают в штатном режиме, все конвейеры запущены, а продукция реализовывается по заключенным контрактам", - сказал он, добавив, что социально-психологическая обстановка на предприятиях за последнюю неделю нормализовалась.

"Имевшие место отдельные случаи прекращения работы на некоторых участках сегодня отсутствуют. Экономические причины для возможных забастовочных мероприятий отсутствуют", - отметил министр.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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