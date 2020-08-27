"Билайн" начал подключать eSIM еще в 16 регионах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") начал предоставлять услугу по подключению виртуальных сим-карт (eSIM) еще в 16 регионах в дополнение к Москве и Санкт-Петербургу. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

В конце июля "Билайн" объявил о запуске услуги по подключению eSIM в магазинах своей сети в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь к этим городам добавились Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск. В этих городах клиенты оператора могут подключить eSIM в любом собственном магазине "Билайн".

По словам вице-президента по дистрибуции компании Андрея Губанова, за три недели количество магазинов, подключающих eSIM, выросло в три раза, и сейчас услуга доступна в 1,4 тыс. салонах. При этом в будущем, добавил он, абонентам станет доступно и удаленное подключение eSIM.

Первым из операторов "большой четверки" услугу по подключению eSIM в своих точках продаж запустил в 2019 году Tele2, получив соответствующее разрешение Минкомсвязи. Сейчас eSIM от Tele2 можно оформить в салонах связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Перми и Казани, а также у партнеров - в re:Store и "Связном".

"Мегафон" в конце июля сообщал, что начал тестировать подключение абонентов к eSIM во флагманском магазине в ТЦ "Метрополис" в Москве. Сейчас пилот распространился на ряд других регионов.

В МТС в свою очередь пока тестируют и используют eSIM в проектах интернета вещей и планируют полноценный запуск технологии, включая удаленную регистрацию, для абонентов в ближайшее время.

eSIM - встроенный в устройство модуль, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять обычную сим-карту и приходить в офис для заключения договора об оказании услуг. Вместе с тем в России пока что отсутствует возможность удаленного заключения договора на предоставление услуг связи, из-за чего полноценное внедрение eSIM пока невозможно. Минкомсвязь в январе подтверждала, что активно ведет работу над нормативной базой для внедрения eSIM.