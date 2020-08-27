Пассажиропоток аэропортов Москвы в июле вырос в 2,3 раза по сравнению с июнем

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропортов Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково) в июле вырос в 2,3 раза по сравнению с июнем - до 4,2 млн пассажиров. Это следует из сообщения Росавиации.

"Всего в июле 2020 года в аэропортах Москвы обслужено около 4,2 млн пассажиров, в июне 2020 года - 1,8 млн пассажиров. На внутренних воздушных линиях в прошлом месяце аэропорты Москвы обслужили почти 4,1 млн пассажиров, что в 2,4 раза больше показателей июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

При этом Шереметьево увеличил пассажиропоток в 2,3 раза, до 1,4 млн пассажиров, Домодедово - в 2,4 раза, до 1,7 млн, а Внуково - в 2,2 раза, до более 1,05 млн. Таким образом, Домодедово на данный момент второй месяц подряд остается крупнейшим аэропортом РФ по количеству обслуженных пассажиров.

При этом по отношению к июлю прошлого года пассажиропоток Домодедово сократился на 44,1%, Шереметьево - на 72,1%, Внуково - на 60,1%.