"АвтоВАЗ" начал производство новой версии Lada Granta

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" запустил производство новой версии Lada Granta Cross в комплектации Quest. Она отличается элементами дизайна и дополнительными опциями, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Lada объявляет о старте производства новой версии компактного универсала Lada Granta Cross. Автомобиль в комплектации Quest отличается яркими элементами дизайна и новыми опциями, повышающими практичность и комфорт", - говорится в сообщении.

В "АвтоВАЗе" рассказали, что концепция автомобилей в версии Quest предусматривает контрастные детали, поэтому в автомобиле Granta Cross Quest крыша окрашена в цвет "Пантера" (черный), покрытие этого же цвета получили рейлинги и колесные диски."Как и все модели с приставкой Cross, новый автомобиль сохранил специальные настройки шасси: дорожный просвет составляет 198 мм. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений и формирует внедорожный облик автомобиля", - подчеркнули в компании.

Функциональность автомобиля повышает новая обивка сидений из специальной грязе- и водооталкивающей ткани. В штатное оснащение Granta Cross Quest входит резиновый коврик багажника и две багажных сетки. Автомобиль также оснащен парктроником и подогревом лобового стекла.

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" в июле 2020 года увеличил продажи на российском рынке на 7,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 31,7 тыс. машин.