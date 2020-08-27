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Путин 27 августа в Крыму запустит движение по новому участку автодороги "Таврида"

Путин 27 августа в Крыму запустит движение по новому участку автодороги "Таврида" - Песков.

Кабмин направит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
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