Нарушавшие противоэпидемические меры магазины и кафе Москвы оштрафовали на 200 млн рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти за последние две недели выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве около 3 тыс. предписаний примерно на 200 млн рублей за несоблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом. С мая выписано предписаний в общей сложности на 650 млн, сообщил журналистам в четверг первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В Москве действует указ мэра от 12 мая, согласно которому все посетители магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязательном порядке должны носить маски и перчатки. Данная работа с владельцами торговых предприятий проводится на ежедневной основе, на сегодняшний день уже было проверено порядка 49 тыс. предприятий, <...> было оштрафовано порядка 11 тыс. предприятий на сумму [до] 650 млн рублей, но [итоговое] решение о наказании предприятий будет принимать суд", - сказал Немерюк. При этом, как сообщали ранее власти, с 12 мая по 11 августа было выписано более 8 тыс. предписаний на 450 млн рублей.

"Совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой города Москвы более 30 предприятий было закрыто - деятельность их была приостановлена за несоблюдение масочного режима и других требований", - добавил Немерюк.

Он добавил, что проверку предприятий на соблюдение противоэпидемических требований проводят сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и услуг, полиции. "Предприятия достаточно ответственно относятся, как сами сотрудники выполняют требования и рекомендации Роспотребнадзора, так они требуют выполнение требований и от посетителей. Не всегда сами посетители ответственно к этому относятся, порой возникают конфликты", - сказал Немерюк.

При этом магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Немерюк добавил, что порядка 76% посетителей торговых предприятий пользуются масками и перчатками. Ранее он сообщил ТАСС, что в середине июля маски и перчатки в столичных магазинах носили 68% посетителей.

О ситуации

"Количество выявленных заболевших [коронавирусной инфекцией в Москве] снизилось, и, в целом, угроза не кажется такой явной, но пандемия не закончилась, вирус не побежден. Конечно, это индивидуальная личная ответственность каждого: кто пользуется общественным транспортом и приходит в магазины должны носить средства индивидуальной защиты. Это жесткое требование, и хотелось бы призвать москвичей и гостей столицы, когда идете в торговые центры, чтобы не страдали сотрудники этих предприятий, не наказывались кассиры-продавцы, необходимо средства индивидуальной защиты надевать", - сказал Немерюк.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица - составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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