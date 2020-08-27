Кабмин направит 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направит 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности, в том числе на стимулирование спроса продукции отрасли. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На поддержку легкой промышленности направим миллиард рублей, около половины средств пойдут на возмещение затрат предприятий по кредитам, а также на приобретение оборудования, стимулирование спроса и другие меры, которые помогут повысить конкурентоспособность отрасли, в том числе в сфере производства льняных изделий", - подчеркнул глава кабмина.