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Кризис в Белоруссии
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ЕС в ближайшие дни предоставит €2 млн пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии

Здание Европейской комиссии EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
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Здание Европейской комиссии
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Евросоюз "буквально в ближайшие дни" сможет выделить €2 млн, которые будут распределяться через неправительственные организации (НПО) для поддержки пострадавших в результате протестов в Белоруссии. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи в четверг по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине.

"Часть фондов уже готовы к распределению, мы буквально в ближайшее дни сможем предоставить €2 млн для поддержки людей, пострадавших в ходе протестов", - сказал он. Ранее ЕК сообщила, что из этих денег 1 млн евро пойдет на развитие гражданского общества, €2 млн - на поддержку пострадавших в ходе протестов, €50 млн - на борьбу с пандемией коронавируса, все деньги будут распределяться через НПО.

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