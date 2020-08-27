Аграрии Кубани выполнили более 40% плана по высадке молодых садов

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Фермеры Краснодарского края заложили около 614 га молодых садов, что составляет более 40% от плана на 2020 год. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Предприятия уже заложили 614 гектаров молодых садов. Это более 40% от плана на текущий год <…> Краснодарский край остается в лидерах страны по этому показателю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закладка новых садов проводится в два этапа - в весенний и осенний периоды. Всего в 2020 году власти региона уже выделили 800 млн рублей поддержки этой отрасли сельского хозяйства. Средства идут на закладку и уход за ягодниками и плодовыми насаждениями, установку шпалеры и капельного орошения.

"Всего за последние 5 лет заложено 8,5 тыс. га садов, в том числе 6,7 тыс. га садов интенсивного типа", - добавили в пресс-службе, отметив, что по поручению главы региона Вениамина Кондратьева, на Кубани разработана программа "Малый сад". Край компенсирует до 90% затрат на закладку садов площадью от трех га. Гранты уже предоставлены 46 КФХ на общую сумму более 137 млн рублей, что позволило заложить почти 150 га.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ, в том числе яблоки и косточковые. Кубань - основной экспортер зерна.

По данным администрации Краснодарского края, в 2019 году садоводческие хозяйства региона собрали свыше 100 тыс. тонн яблок, урожай косточковых культур составил порядка 20 тыс. тонн. За последние три года в крае высажено свыше 5,8 тыс. га молодых садов. Ранее в Роспатенте регионом было зарегистрировано географическое наименование "Кубанские яблок".