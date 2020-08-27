"ВКонтакте" добавила в сервис "Клипы" функцию AR-фонов с технологией 360 градусов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" добавила в свой новый сервис "Клипы" функцию AR-фонов с технологией 360 градусов. Об этом говорится в сообщении компании.

"В "Клипах" "ВКонтакте" появились AR-фоны с технологией 360°: новая функция перенесет автора видео в виртуальное пространство, которое будет изменяться вместе с тем, как пользователь двигает камерой. Подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео - это способ выделить свои клипы на фоне остальных и привлечь внимание аудитории", - сообщили в соцсети. .

Сейчас среди эффектов в формате 360° доступны фотопейзажи (джунгли, пляжи, поверхность Луны) и необычные места (баня, тренажерный зал или барабан стиральной машинки). Кроме того, пользователь может снять клип, виртуально переместившись в другой город (Лондон, Нью-Йорк или Сидней) или к известной достопримечательности (египетским пирамидам, Великой Китайской стене, Красной площади).

По словам технического директора соцсети Александра Тоболя, данная технология является собственной разработкой "ВКонтакте". "Новое решение базируется на алгоритмах глубокого обучения для сегментации человека в режиме реального времени и алгоритмах визуализации сферических панорам. Эффект присутствия достигается благодаря акселерометру, который встроен в телефоны, - он реагирует на движение камеры и позволяет соответствующим образом менять изображение в кадре. В будущем технология может применяться в других сервисах например, видеозвонках и историях", - прокомментировал он.

За первый месяц работы новый раздел "Клипы" собрал 3 млрд просмотров, а ежедневно клипы на платформе просматривают больше 200 млн раз. ​​​​​​